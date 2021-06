Nach vier Jahren Bauzeit Industriehafen Roßlau runderneuert wieder in Betrieb genommen

Der Industriehafen in Dessau-Roßlau ist am Mittwoch nach vierjähriger Bauzeit wieder in Betrieb genommen worden. Mehrere Millionen Euro wurden investiert, um die Kaimauer zu verbreitern sowie Schienen und technische Ausrüstungen zu erneuern.