Vor allem an den Wochenenden sei der Andrang in dem Einkaufscenter hoch. Viele Besucher reisen auch von weiter weg an, wie Bliesener erzählt: "Ich gehe auch manchmal durch die Parkgarage spazieren und gucke, wer hier eigentlich alles steht. Wir haben ganz viele Hallenser Nummernschilder zum Beispiel. Was man so erleben kann in Dessau: Ich glaube, da reden wir unsere Stadt manchmal ein bisschen schlechter, als sie wirklich ist. In Dessau ist eigentlich eine ganze Menge los."