AEM arbeitet eigenen Angaben zufolge als Zulieferer für Kunden in aller Welt. Die seit Jahren anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen seien nicht spurlos am Unternehmen, aber auch nicht an den Kunden vorbeigegangen, erklärte Geschäftsführer Reiner Storch. "Weniger Umsatz in den Branchen der Kunden bedeutet zwangsläufig auch weniger Aufträge für AEM als Zulieferer." Das Unternehmen war 1872 unter dem Namen "Bamag" gegründet worden.