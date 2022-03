In das zuletzt leerstehende Karstadt-Kaufhaus in Dessau ziehen neue Mieter ein. In die untere Etage soll nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT der schwedische Haushaltswarenhändler Rusta einziehen. Rusta verkauft nach Angaben von Center-Manager Jörg Bliesener "alles für das Leben zuhause", unter anderem Möbel, Dekoration, Textilien, Teppiche und Drogerieartikel.

Bisher unbekannter Mieter im ersten Stock

Auch das erste Obergeschoss soll wiederbesetzt werden, aber der Mieter will noch nicht genannt werden. Das Dessauer Rathaus-Center hat insgesamt fünf Stockwerke. In wenigen Tagen sollen die Bauarbeiten am Kaufhaus losgehen.