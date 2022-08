In Dessau soll eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses die Katze einer Nachbarin absichtlich von einem Balkon in der vierten Etage gestoßen haben. Dabei habe sich das Tier so schwere Verletzungen zugezogen, dass es anschließend in einer Tierpraxis von seinen Leiden erlöst werden musste, teilte die Polizei am Donnerstag mit.