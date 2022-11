Aufsichtspflicht verletzt In Mulde ertrunken: Vater nach Tod seines Sohnes verurteilt

Hauptinhalt

Am Osterwochende war ein Vater mit seinem Kind in Dessau an der Mulde spazieren. Dabei verlor er das Kind aus den Augen. Es fiel in den Fluss, konnte reanimiert werden, starb aber wenig später im Krankenhaus. Der Vater wurde nun wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.