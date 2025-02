Burchhardt, der zum Team der Arbeitgeber gehört, das seit Montag in Potsdam mit den Gewerkschaften wieder verhandelt hat. sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, die Warnstreiks seien völlig überzogen. Bereits in der letzten Tarifrunde sei die Bereitschaft, ernsthaft zu verhandeln, geringer gewesen als die Lust zu streiken: "Hier wird erst gestreikt und Druck aufgebaut, bevor überhaupt gesprochen wird. Das ist aus meiner Sicht der falsche Weg." Der Landrat räumte ein, der öffentliche Dienst müsse natürlich attraktiv bleiben. Er habe aber auch eine Vorbildfunktion und könne in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen einige Branchen ins Wanken geraten, nicht überproportional gestärkt werden: "Man darf nicht vergessen, dass wir erst einen Rekord-Tarifabschluss in 23 erlebt haben und dass die Inflation mittlerweile relativ niedrig bei 2,2 Prozent nur ist."



Besonders kritisch äußerte sich Burchhardt zu der Forderung der Gewerkschaft Verdi, für die Mitarbeiter Zeitkonten einzurichten: "Übersetzt heißt das so viel wie: Jeder Mitarbeiter arbeitet gerade eben so viel, wie er möchte. Und das ist für den Arbeitgeber einfach unplanbar und auch schwierig finanzierbar." Bei dem Modell würde am Ende der Service am Bürger leiden, weil die Arbeitgeber nie wüssten, wie viele Mitarbeiter ihnen eigentlich zur Verfügung stünden: "Deswegen ist das definitiv für uns keine Option. Das ist ja nahezu Anarchie. Das werden wir mit aller Macht verhindern."



Der Landrat forderte die Gewerkschaft auf, sich realistische Vorstellungen zu verschaffen. Man brauche klare Aussagen, was wirklich die höchste Priorität habe, ehe die Arbeitgeber in der Lage seien, ein Angebot auf den Tisch zu legen: "Momentan sind wir Welten auseinander. Das wird ganz schwierig, da zusammenzukommen." Nach den Worten Burchardts haben sich die kommunalen Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt vor den Gesprächen darauf verständigt, eine Nullrunde auszuhandeln. Man könne sich aber zum Beispiel vorstellen, Nachtarbeit und Überstunden attraktiver zu machen. Burchardt betonte jedoch: "Die kommunalen Arbeitgeber sind sich diesmal einig. Wir lassen uns von Warnstreiks nicht beeindrucken."