Mitten in einer tiefen wirtschaftlichen Krise kommt es am Städtischen Klinikum Dessau erneut zu einem Personalwechsel an der Spitze: Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, wurde der ärztliche Direktor Joachim Zagrodnik von seinem Posten entbunden. "Die Aufgaben des ärztlichen Direktors wurden auf andere Personen übertragen, das Klinikum bleibt voll handlungsfähig", hieß es in der Mitteilung. Zu den Gründen für die Entscheidung äußerten sich weder die Stadt noch das Krankenhaus.

