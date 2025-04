Man blickt aber auch auf Errungenschaften, wie etwa sieben rote Ministeriumsposten bei nur 16 Prozent der Wählerstimmen. "Was mich natürlich insbesondere erfreut, sind die großen Summen, die da in Rede stellen, für Investitionsprogramme, für unserere Infrastruktur", so Porsche. Damit meint er die 500 Milliarden Euro, die die künftige Regierung an Krediten aufnehmen will – neben der Infrastruktur vor allem für Verteidigung.