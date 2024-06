Kommunal- und Europawahl 2024 Wahlleiterin mit gerade mal 27: Dessauerin Jennifer Hankel freut sich auf den großen Tag

08. Juni 2024, 14:00 Uhr

In Sachsen-Anhalt werden die kommunalen Vertretungen am Sonntag neu gewählt. Parallel ist Europawahl. In den Rathäusern des Landes bedeutet das: Es gibt alle Hände voll zu tun. In Dessau-Roßlau organisiert Jennifer Hankel die Wahlen. Mit 27 Jahren dürfte sie eine der jüngsten Wahlleiterinnen des Landes sein.