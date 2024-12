Renommierte Preise sind da allerbeste Werbung. Internationale Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Dermatologie sind ohne Beteiligung Dessaus nahezu undenkbar. "Ich bin stolz zu sagen, in der Dermatologie ist Dessau ein internationaler Begriff", sagt Zouboulis. Seine aktuelle Auszeichnung bringt dem Haus weitere positive Effekte. "Jeder junge Arzt sieht im Internet, dass in Dessau Forschungen stattfinden", sagt der Hausarzt weiter. Das Klinikum bekomme deshalb viel mehr Bewerbungen.

Also in dieser Klinik haben wir kein Mangel an Personal.

"Ich habe jede Woche den Tisch voll, Leute aus aller Welt, die hierherkommen möchten. Also in dieser Klinik haben wir kein Mangel an Personal", sagt der 64-Jährige. An Ruhestand denkt Zouboulis noch längst nicht. Sein Wissen gibt er als Professor an der Medizinischen Hochschule Brandenburg an die nächsten Generationen weiter.