Das Landesamt für Hochwasserschutz hat die Fischaufstiegsanlage am Muldewehr in Dessau gegen Kritik verteidigt. Direktor Burkhard Henning sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Wehr erfülle seine Funktion. Zuvor hatten zwei Gutachten kritisiert, die Anlage funktioniere nur "mäßig". Zählungen hätten weniger Fische erfasst als erwartet. Zudem würden die Fische den Einstieg in die Anlage nicht finden.

Der Bau der Anlage kostete sieben Millionen Euro. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dass weniger Lachse als gedacht in der Mulde schwimmen, hängt Henning zufolge damit zusammen, dass Europas größte Fischtreppe in Geesthacht an der Nordsee defekt ist. Deshalb komme praktisch kein Fisch aus dem Atlantik in Mulde, Wipper oder Bode an.



Die Fischaufstiegsanlage am Muldewehr war 2017 in Betrieb genommen worden. Seinerzeit waren sieben Millionen Euro investiert worden.