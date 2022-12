Dessau-Roßlau ist wegen auffälliger Personalausgaben in den Fokus des Landesrechnungshofes geraten. Es geht um Zahlungen an den Ortsbürgermeister des Ortsteils Rodleben, Frank Rumpf (CDU). 2.020 Euro erhält der gewählte Ortsvorsteher seit 2006 jeden Monat von der Stadt – lohnsteuerfrei. Der Betrag setzt sich aus einer "Aufwandsentschädigung" (740 Euro) sowie einem "Verdienstausfall" (1.280 Euro) zusammen. Ausgezahlt für "ehrenamtliche" Tätigkeiten in der "örtlichen Verwaltung" von Rodleben.