Weitere Auftritte gab es von den beiden Pianistinnen Queenz of Piano, dem Bundesjugendjazzorchester, dem Preisträger-Ensemble des Deutschen Musikwettbewerbs 2024/25 Axylia Trio sowie der Schauspielerin und Opernsängerin Winnie Böwe. Sie sang ein Programm, in dem sie selbstbewusste Frauen der Goldenen Zwanziger feierte – etwa Marlene Dietrich, Claire Waldoff, Lotte Lenya und viele andere.

Zur breiten Aufstellung des 33. Kurt-Weill-Fests gehörten auch neue Spielorte. So wurde zwischen den Drehbänken einer Tischlerei gespielt, aber auch in der Neuen Synagoge, in der Gemäldegalerie und im Volksbad Buckau in Magdeburg.