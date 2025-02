Am 2. März jährt sich der Geburtstag des Komponisten Kurt Weill zum 125. Mal. Und dieses Jubiläum wird in Dessau mit einem vielschichtigen Programm gefeiert. Geboten werden vom 28. Februar bis zum 16. März insgesamt 72 Veranstaltungen mit mehr als 800 Künstlerinnen und Künstlern an 23 Spielstätten. Auf dem Programm stehen Lesungen, Konzerte, Vorträge, Tanz, Schauspiel und Talks.

Dessau erstrahlt in Pink

Passend zum Motto "Farben des Lebens" wird die Stadt Dessau zur Eröffnung pink beleuchtet sein. Dafür sorgen laut Festival zahlreiche engagierte Händler und Institutionen. Programmatisch startet das Kurt-Weill-Fest mit einem bunten Doppelprogramm: Zuerst "Die sieben Todsünden" von Weill und Brecht, ein Gastspiel der Staatsoperette Dresden. Und anschließend "100 Leidenschaften" mit der Sebastian Weber Dance Company.

Es wird gesungen und getanzt, freut sich der künstlersiche Ko-Leiter Gerhardt Kämpfe: "Die Weber Dance Company ist ein sehr leidenschaftliches Ensemble, berühmt für seine unglaubliche Synchronität." Dabei vereine das Ensemble ganz verschiedene Tanzstile: von klassischem Tanz über Modern Dance bis Stepptanz. Und das ist für dieses Jahr programmatisch.

Die ganze Farbpalette von Kurt Weills Schaffen

Mit dem Motto "Farben des Lebens" will das Kurt-Weill-Fest in Zeiten zunehmender Spaltung bewusst an das Schöne dieser facettenreichen Welt erinnern, so die Veranstalter. "Wir fanden es ganz wichtig, dass wir alle Farbschattierungen wahrnehmen und damit unseren Blick weiten", betont die künstlerische Leiterin Constanze Mitter.

Das heißt auch, die vielen Facetten des Kurt Weill in den Blick zu nehmen, von seinem jüdischen Hintergrund bis hin zu seinen Zeitgenossen. Und das in einer Kombination aus verschiedenen Genres und Stilen.

Lars Eidinger trägt Brecht-Gedichte vor

Der Schauspieler Lars Eidinger etwa interpretiert Bertolt Brechts Gedichtsammlung "Die Hauspostille" und wird dabei von dem Pianisten Hans-Jörn Brandenburg begleitet.

Die international bekannte Sängerin Ute Lemper bietet zu Ehren des 125. Geburtstags des Komponisten Kurt Weill ihr Programm "Nur Weill" dar. Der mehrfache Echo-Gewinner und Grammy-nominierte Trompeter Till Brönner tritt mit dem Kontrabassisten Dieter Ilg auf.

Residenzkünstlerinnen der Meisterhaus-Residenz sind die Musikerin Lori Usai und die Sängerin Karo Lynn. Sie werden vor dem Festival und währenddessen im Meisterhaus Muche/Schlemmer in Dessau wohnen und arbeiten. Unterstützt von Coaches wie der Schauspielerin und Dozentin Lea Marlen Woitack erarbeiten sie ein Konzert, das am 15. März 2025 in Dessau präsentiert wird.

Live-Musik als Kontrast zum Smartphone-Alltag

Der Schauspieler und Bestseller-Autor Christian Berkel wird aus seinem Roman "Der Apfelbaum" lesen, begleitet von dem Klezmer-Klarinettisten David Orlowsky, der 2025 Artist-in-Residence beim Kurt-Weill-Fest ist. Orlowsky ist begeisterter Konzertmusiker: "Livemusik ist das Gegenteil von dem Trend, in unsere Smartphones 'hineinzuleben'." Die Musik finde live in diesem Moment statt und werde "von allen im Raum ganz individuell erlebt." Das sei "unglaublich aufregend."

Die selbstbewussten Frauen der Goldenen Zwanziger

Weitere Auftritte gibt es von den beiden Pianistinnen Queenz of Piano, dem Bundesjugendjazzorchester, dem Preisträger-Ensemble des Deutschen Musikwettbewerbs 2024/25 Axylia Trio sowie der Schauspielerin und Opernsängerin Winnie Böwe. Sie singt ein Programm, in dem sie selbstbewusste Frauen der Goldenen Zwanziger feiern möchte – etwa Marlene Dietrich, Claire Waldoff, Lotte Lenya und viele andere.

Zur breiten Aufstellung des 33. Kurt-Weill-Fests gehören auch neue Spielorte. So wird zwischen den Drehbänken einer Tischlerei gespielt, aber auch in der Neuen Synagoge, in der Gemäldegalerie und im Volksbad Buckau in Magdeburg.