Das mache ihm riesig Spaß, sei aber nicht stressfrei. "Was bei uns in der WhatsApp-Gruppe kurz vor den Auftritten abgeht, ist unglaublich. Aber das ist das Schöne: Wenn die Tür dann aufgeht, das Publikum in den Saal strömt und die Künstler auf der Bühne stehen, dann läuft das alles. Und das klappt in unserem Team super. Wenn irgendwas passiert, der Künstler vielleicht ein besonderes Wasser will oder etwas Spezielles zu essen, wird das organisiert, damit sich wirklich alle wohlfühlen."