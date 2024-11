Das Kurt-Weill-Fest hat am Donnerstag sein Programm für die 33. Ausgabe im Jahr 2025 vorgestellt. Das Festival will diesmal ein besonderes Jubiläum feiern: Am 2. März jährt sich der Geburtstag des Komponisten Kurt Weill zum 125. Mal.

Unter dem Motto "Farben des Lebens" soll das Festival in Zeiten zunehmender Spaltung an das Schöne dieser facettenreichen Welt erinnern, so die Veranstalter. Geboten werden vom 28. Februar bis zum 16. März insgesamt 72 Veranstaltungen mit mehr 800 Künstlerinnen und Künstlern an 23 Spielstätten. Geplant sind Lesungen, Konzerte, Vorträge, Tanz, Schauspiel und Talks.

Bildrechte: imago images/Future Image

Lars Eidinger trägt Brecht-Gedichte vor

Der Schauspieler Lars Eidinger interpretiert Bertolt Brechts Gedichtsammlung "Die Hauspostille" und wird dabei von dem Pianisten Hans-Jörn Brandenburg begleitet.

Die international bekannte Sängerin Ute Lemper wird zu Ehren des 125. Geburtstags des Komponisten Kurt Weill ihr Programm "Nur Weill" darbieten. Der mehrfache Echo-Gewinner und Grammy-nominierte Trompeter Till Brönner tritt mit dem Kontrabassisten Dieter Ilg auf.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Residenzkünstlerinnen der Meisterhaus-Residenz sind die Musikerin Lori Usai und die Sängerin Karo Lynn. Sie werden vor und während des Festivals im Meisterhaus Muche/Schlemmer in Dessau wohnen und arbeiten. Unterstützt von Coaches wie der Schauspielerin und Dozentin Lea Marlen Woitack erarbeiten sie ein Konzert, das am 15. März 2025 in Dessau präsentiert wird.

Live-Musik als Konrast zum Smartphone-Alltag

Der Schauspieler und Bestseller-Autor Christian Berkel wird aus seinem Roman "Der Apfelbaum" lesen, begleitet von dem Klezmer-Klarinettist David Orlowsky, der 2025 Artist-in-Residence beim Kurt-Weill-Fest ist. Orlowsky ist begeisterter Konzertmusiker: "Livemusik ist das Gegenteil von dem Trend, in unsere Smartphones 'hineinzuleben'." Die Musik finde live in diesem Moment statt und werde "von allen im Raum ganz individuell erlebt." Das sei "unglaublich aufregend."

Livemusik ist das Gegenteil von dem Trend, in unsere Smartphones 'hineinzuleben'. David Orlowsky, Klarinettist und Artist-in-Residence

Bildrechte: Christian Debus

Weitere Auftritte wird es geben von den beiden Pianistinnen Queenz of Piano, dem Bundesjugendjazzorchester, dem Preisträger-Ensemble des Deutschen Musikwettbewerbs 2024/25 Axylia Trio sowie der Schauspielerin und Opernsängerin Winnie Böwe.