Über das Kurt-Weill-Fest in Dessau-Roßlau Das Kurt-Weill-Fest findet 2025 vom 28. Februar bis 16. März in Dessau-Roßlau unter dem Motto "Farben des Lebens" statt. Die Veranstalter schreiben auf ihrer Homepage über das Event: "Das Kurt Weill Fest ist ein internationales, genreübergreifendes Kulturfestival in Dessau-Roßlau zu Ehren des Komponisten Kurt Weill (*1900 in Dessau † 1950 in New York). Dabei begreift der Veranstalter Kurt Weill nicht nur als einen Komponisten, der mehrfach Musikgeschichte geschrieben hat, sondern auch als außergewöhnlichen Menschen. Als unerschrockener musikalischer Pionier und zugleich wichtiger Zeitzeuge, sowie Musterbeispiel für Integration und Anpassungsfähigkeit sorgt Kurt Weill für immer neue Inspiration und erzählenswerte Geschichten für dieses einzigartige Festival."



Für 2025 stehen 72 Veranstaltungen an 23 Spielorten auf dem Programm – für manche gibt es auf der Homepage des Kurt-Weill-Festes noch Tickets zu kaufen.