Sachsen-Anhalts Landesverfassungsgericht in Dessau-Roßlau entscheidet am Dienstag in einem Finanzstreit zwischen Kommunen, Landkreisen und Land. Es geht um zwei Verfahren und die Frage, ob die 2022 vom Land bereitgestellten Gelder ausreichend waren. In einem Fall hat der Salzlandkreis geklagt. Zur zweiten Klage haben sich die Städte Hecklingen und Nienburg – ebenfalls Salzlandkreis – zusammengeschlossen.