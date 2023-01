Landgericht Dessau-Roßlau Ehepaar wegen Totschlags und Kindesmisshandlung vor Gericht

Vor dem Landgericht in Dessau-Roßlau muss sich seit Dienstag ein Paar aus Wittenberg wegen Totschlags und schwerer Misshandlung Schutzbefohlener verantworten. Die Eltern sollen vor gut einem Jahr ihre Tochter so stark misshandelt haben, dass sie an den Folgen starb.