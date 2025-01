Seit Donnerstagmorgen läuft am Dessauer Landgericht der Prozess wegen versuchten Totschlags gegen einen 16-Jährigen. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, im Sommer 2023 auf einem öffentlichen Platz in Bitterfeld-Wolfen einen Mann mit einer zerschlagenen Bierflasche lebensgefährlich verletzt zu haben. Das Opfer erlitt tiefe Stichverletzungen in der Brust. Zuvor sollen sich beide gestritten haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Jugendliche den Mann töten wollte.