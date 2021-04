Wenn sich die Waschbären und Dromedare im Dessauer Tierpark schlafen legen, schlägt die Stunde für die Lichtinstallationen von Jörn Hanitzsch. Der Metall- und Lichtgestalter aus Cottbus hat den Dessauer Tierpark in eine Freiluft-Galerie verwandelt. 312 Skulpturen und Elemente sind zu sehen – Mittwoch ab 19 Uhr startet "Licht trifft Hochkultur" im Tierpark. Ein solches Projekt habe es in Dessau noch nie gegeben, sagte die Stadt Dessau-Roßlau MDR SACHSEN-ANHALT.

Um dem großen Besucheraufkommen gerecht zu werden, das mit den wärmern Tagen einhergeht, sind laut Stadt die Öffnungszeiten des Tierparks verlängert worden. "Da der Tierpark über keine Parkbeleuchtung verfügt und es im Dunklen nichts zu sehen gibt, wurden temporär Verschönerungsmaßnahmen und eine Beleuchtung organisiert", so Ralf Schüler von der Stadt. Auf dem elf Hektar großen Gelände des Tierparkes leuchten nun unter anderem eine Lichtinstallation mit mehr als 300 alten BMW-Linsen sowie italienische Barocklampen. Besonders die historischen Gebäude, wie das herzogliche Mausoleum, werden durch die außergewöhnliche Lichtkunst in Szene gesetzt.

Da die Kunstwerke vor allem im Dunkeln zur Geltung kommen, öffnet der Tierpark mittwochs bis sonntags in den Abendstunden länger. Gleichzeitig dürfen sich 1.400 Besucher dort aufhalten, während beispielsweise der Zoo in Halle coronabedingt schließen musste. Vom Tierpark heißt es, die Besucher in Dessau hätten die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten und eine Jaguarlänge, also etwa 1,50 Meter, Abstand zu halten.