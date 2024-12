Der Vorstoß des FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner, das Umweltbundesamt in Dessau abzuschaffen, stößt bei Landespolitikern in Sachsen-Anhalt auf Kritik. Er hatte in mehreren Medien kürzlich im Rahmen eines "radikalen Bürokratieabbaus" gefordert, das Umweltbundesamt abzuschaffen. Die Behörde sei in ihrer jetzigen Form nicht mehr notwendig. Umweltminister Armin Willingmann (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, das sei eine ziemliche Schnapsidee.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Soeren Stache Man könne sich das auch nur dadurch erklären, dass die FDP bislang in Kernfragen der Umwelt und Naturschutzpolitik nicht sonderlich nach vorne getreten sei: "Ich fürchte, das ist wirklich Wahlkampfgetöse. Ich weiß nicht, ob das die offene Feldschlacht ist, von der die FDP offenbar zuletzt geträumt hat. Ich persönlich halte es für einen ziemlich kuriosen Vorschlag." Der Minister betonte, das Umweltbundesamt sei in den vergangenen fast 20 Jahren völlig anerkannt, auch in Ostdeutschland. Willingmann nannte es bitter, dass ausgerechnet jetzt aus der Berliner Blase heraus gesagt werde, jetzt müsse eine der großen in Ostdeutschland angesiedelten Behörden abgeschafft werden.

Scharfe Kritik seitens der SPD

Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter Die SPD-Landesvorsitzende Juliane Kleemann verwies in einer Pressemitteilung am Donnerstag darauf, dass das Umweltbundesamt Anfang der 70er Jahre von der FDP gegründet worden und Heinrich von Lersner erster Präsident gewesen sei. Der Anhaltische SPD-Landtagsabgeordnete Holger Hövelmann, gebürtig aus Roßlau, nannte Lindners Forderung nicht nur falsch. Sie zeige auch, wie wenig die FDP mittlerweile von der Bedeutung einer wissenschaftsbasierten Umweltpolitik verstanden habe: "Ausgerechnet die Behörde abschaffen zu wollen, die den CO₂-Emissionshandel organisiert – jahrelang das zentrale klimapolitische Instrument der FDP – ist an Widersprüchlichkeit kaum zu überbieten."

