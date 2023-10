Das bestätigt der Geschäftsführer der Malerinnung René Schönau: "Die Zahlen von Malerazubis gehen seit Jahren zurück . Ich selbst habe in diesem Jahr aus drei Landkreisen nur sechs Gesellen freigesprochen." Die Malerinnung möchte dagegenwirken und geht direkt an Schulen, um Werbung für das Handwerk zu machen.

Auch die Qualität der Auszubildenden ist laut Schönau durchwachsen. Er sieht sich mit Problemen in den Grundrechenarten und Deutsch konfrontiert. Die Malerinnung bietet Nachhilfe an. Schönau ist unzufrieden damit, was die Schulen leisten: "In der Gesellenausbildung können wir nicht alles auffangen, was schon Aufgabe der Schule gewesen ist."