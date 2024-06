Im Prozess um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern wird am Landgericht Dessau-Roßlau am Mittwoch das Urteil erwartet. Dem 53 Jahre alten Angeklagten wird laut Gericht vorgeworfen, sich jahrelang an einem Mädchen vergangen zu haben. Der Dessauer hatte als Trainer in einem Sportverein das Mädchen demnach im Einzeltraining unterrichtet. Ihm werden fast 350 Fälle vorgeworfen. Zu Beginn war das Mädchen demnach neun Jahre alt.