Am Montagnachmittag ist über dem Dessau-Roßlauer Ortsteil Mosigkau ein Leichtmetallflugzeug abgestürzt. Der Absturz ist durch eine kaputte Scheibe im Cockpit verursacht worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Maschine sei an einem Fallschirm Richtung Erde getrudelt und in Bäumen im Ortsteil Mosigkau hängen geblieben. Der 64 Jahre alte Pilot sei mit dem Schrecken davongekommen.