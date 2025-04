Der Ölstand gibt Anlass zur Zufriedenheit. Gerade hat Niklas Grigo ihn noch mal überprüft, nun schließt er die Klappe zum Motorraum des Busses. Derweil ist sein Vereinskollege Dirk Edelmann eifrig mit Scheibenputzen beschäftigt. Die Fahrgäste freuen sich auf eine schöne Aussicht. Dafür sind allerdings eine Menge Scheiben zu wienern. Denn der Bus hat zwei Etagen. Ein Doppelstockbus der Marke MAN aus dem Jahr 1977.

Früher rollte das beigefarbene Fahrzeug im Auftrag der Berliner Verkehrsbetriebe. Inzwischen ist es mit den Nahverkehrsfreunden Dessau regelmäßig in der Muldestadt und im umliegenden Dessau-Wörlitzer Gartenreich unterwegs. Denn Dirk Edelmann und Niklas Grigo gehen damit auf Stadtrundfahrt. Den Bus besteigen sie im weißen Hemd und Krawatte. Heute setzt sich Niklas Grigo ans Steuer. Er startet den Motor; langsam rollt der Bus vom Hof.

Idee für Stadtrundfahrt kam während der Corona-Pandemie

Dirk Edelmanns Platz wäre jetzt eigentlich im Oberdeck am Mikrofon – heute wählt er eine Bank nah beim Fahrersitz. "Als wir mit dem Vorschlag der Stadtrundfahrt kamen, haben uns alle erst mal für verrückt erklärt", erzählt er schmunzelnd, während der Bus in Richtung Stadtzentrum rollt. Denn die Idee entstand in den Sommerferien 2021 – auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Viele kulturelle und touristische Angebote funktionierten nur noch auf Sparflamme.

"Keiner glaubte daran, dass Besucher in Dessau auf Stadtrundfahrt gehen würden – noch dazu in einem Doppelstockbus. Das konnte sich unmöglich rechnen! Ausprobiert haben wir's trotzdem", erinnert sich Dirk Edelmann. Das Angebot wurde angenommen. Und zwar so gut, dass es über die Sommerferien hinaus bis in den Oktober verlängert wurde. Seither sind die Rundfahrten durch Dessau zur festen Größe geworden und eine Touristenattraktion. "Man sieht mehr als beim Rundgang zu Fuß – und man schafft es auch, eine deutlich größere Zahl von Sehenswürdigkeiten zu zeigen", erklärt Dirk Edelmann. Bildrechte: MDR/ Sven Stephan

Die beiden holten Busse aus Berlin nach Dessau

Niklas Grigo lenkt derweil den Bus routiniert durch den Stadtverkehr. Sowohl er als auch Dirk Edelmann sitzen auch beruflich am Steuer. Dirk Edelmann fährt Busse und Straßenbahnen durch Dessau; Niklas Grigo hat ein eigenes Busunternehmen. Für die Stadtrundfahrten ihres Vereins haben beide auch eine Ausbildung zum Gästeführer gemacht.

Der beigefarbene MAN-Doppeldecker war der erste, den die Nahverkehrsfreunde nach Dessau holten. Das war im Herbst 2019. Während der Pandemie haben die Vereinsfreunde ihn aufgearbeitet. Dann kam ein zweiter Bus vom gleichen Typ hinzu. Seine Karosserie leuchtet in kräftigem Gelb und Rot und wirbt für die Rundfahrten durch Dessau. Die Beklebung entstand in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketinggesellschaft, die das Angebot der Nahverkehrsfreunde sehr schätzt und unterstützt. Der Clou: Bei beiden Fahrzeugen lässt sich das Dach öffnen. Fahrgäste im Oberdeck können also bei schönem Wetter Dessau entdecken, als säßen sie in einem Cabrio.

Nahverkehrsfreunde Dessau wollen Busse nach und nach aufarbeiten

"Diese Berliner Doppelstockbusse sind einfach meine Macke", erzählt Niklas Grigo und lacht. "Ich liebe sie. Inzwischen haben wir vier davon." Hinzu kommen noch mehrere "Eindecker" – also "ganz normale" Stadtbusse – in ganz unterschiedlichem Erhaltungszustand. Sie alle sollen Schritt für Schritt aufgearbeitet werden. Dafür haben Niklas Grigo und Dirk Edelmann die Nahverkehrsfreunde Dessau gegründet, denen beide vorstehen. Das war 2015. Inzwischen hat der Verein 16 Mitglieder.

Zu der Idee inspiriert wurden sie in Berlin. Dort gibt es schon länger Stadtrundfahrten mit historischen Fahrzeugen. Weil Unternehmen die alten Busse loswerden wollen, sind sie recht günstig zu haben. Die ersten hat der Verein noch privat finanziert. Inzwischen helfen Sponsoren; die sehr erfolgreichen Stadtrundfahrten bringen dem Verein auch einiges an Einnahmen. Inzwischen haben die Nahverkehrsfreunde alles, was es braucht, um die Fahrzeuge aufzubereiten und zu pflegen: eine Werkstatt und sogar großes Gerät, um die Busse im Fall des Falles mal anheben zu können.

Die Stadtrundfahrten in Dessau fallen auf

Ganz neu sind die schmucken Riesen im Dessauer Stadtbild nun nicht mehr. Trotzdem drehen sich viele Menschen auf dem Bürgersteig nach ihnen um, wenn sie vorbeirollen. "Ich würde sagen, jeder kennt unsere Fahrzeuge", freut sich Niklas Grigo. Er ist 25 Jahre alt, Dirk Edelmann 33. Unter den Gästeführern der Stadt Dessau-Roßlau sind sie mit Abstand die Jüngsten. Ebenso im Netzwerk Industriekultur, dem der Verein Nahverkehrsfreunde Dessau angehört.