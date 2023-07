Schließlich wurde die Nasenbärin einige Stunden später im Stadtgebiet von Dessau von Passanten gesichtet und dem Tierpark Dessau gemeldet. Am Donnerstagabend ging Zootierpflegerin Ulrike Wienhold dann selbst auf die Suche – und wurde am Roten Bogen fündig. Mit Hilfe eines weiteren Passanten habe Wienhold die Nasenbärin mit Würmern und gefrorener Wassermelone angelockt und in die Transportbox bekommen, so der Tierpark. "Ich war sehr erleichtert, die kleine Maus wieder zu ihrer Schwester zu bringen", sagt Ulrike Wienhold.

Das Nasenbärengehege wurde wieder repariert. Bildrechte: Tierpark Dessau

Die drei Nasenbären bleiben am Freitag in der kleinen Nachbaranlage – Nele müsse sich von ihrem Ausflug noch etwas erholen. "Wir sind alle sehr froh und erleichtert, dass Nele gesund und munter wieder im Tierpark Dessau zurück ist", kommentiert Tierparkleiter Jan Bauer. "Gleichzeitig bedanke ich mich bei allen, die dazu beigetragen haben, Nele wieder einzufangen. Ganz besonders bei Ulrike Wienhold, die als langjährige Zootierpflegerin nicht nur viel Erfahrung, sondern auch einen besonderen Draht zu ihren Pfleglingen hat."



Neben dem beschädigten Nasenbärengehege, hat das Unwetter am Montagabend weitere Spuren im Tierpark Dessau hinterlassen. So gab es auch Schäden an der Schneeeulenanlage und einige Äste der Bäume brachen ab. Kein Tier sei dabei verletzt worden, hieß es seitens des Tierparks. Die beiden betroffenen Gehege wurden mittlerweile von den Handwerkern des Tierparks wieder repariert, so dass Nasebärin Nele so schnell keine Stadttour mehr durch Dessau machen kann.