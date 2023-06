Nahe des Zentrums Neubau für Förderschule in Dessau-Roßlau beschlossen

Die Förderschule Regenbogenschule in Dessau-Roßlau soll einen Neubau in der Bernburger Straße bekommen. Das hat der Stadtrat am Mittwoch entschieden. Der Oberbürgermeister will Widerspruch gegen den geplanten neuen Standort einlegen.