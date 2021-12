Mit dem Flugzeug aus Sibirien Neue Bären kommen bald im Dessauer Tierpark an

Zwei ussurische Kragenbären sind auf dem Weg in den Tierpark in Dessau. Die Tiere waren mit dem Flugzeug aus Sibirien nach Deutschland gekommen und sind am Dienstag in Frankfurt gelandet. Der Dessauer Tierparkchef hatte sie in einem Zoo im sibirische Tschita entdeckt und gegen zwei Zwergrinder getauscht.