Mindestens 100 Nachrichten habe er seit Sonntagabend erhalten, berichtet Reck im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT am Montagmittag. Bei der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Dessau-Roßlau holte der parteilose Reck am Sonntag 73,9 Prozent der Stimmen. Auf seinen letzten verbliebenen Mitbewerber, Eiko Adamek von der CDU, entfielen 26,1 Prozent.