Nachfolge von Peter Kuras Robert Reck als neuer Oberbürgermeister in Dessau-Roßlau vereidigt

Für diese sieben Jahre hat sich Robert Reck sieben Themen auf die Fahne geschrieben. So will er Dessau-Roßlau unter anderem demografisch stabilisieren und für junge Menschen attraktiver machen, zum Beispiel durch mehr Kulturangebote. Außerdem will er die Verwaltung bürgerfreundlicher aufstellen, die Digitalisierung vorantreiben und Leitlinien für Bürgerbeteiligungsverfahren einführen.