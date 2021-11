Ein neues Gutachten eines britischen Brandexperten kommt zu dem Schluss, dass Oury Jalloh in seiner Gefängniszelle in Dessau angezündet worden ist. Das Gutachten wurde am Mittwoch vorgestellt und von einer privaten Aufklärungsinitiative in Auftrag gegeben, die seit vielen Jahren davon ausgeht, dass Jalloh angezündet und ermordet wurde.

Grundlage für das Gutachten sind Brandversuche mit einem Dummy in einem originalgetreuen Nachbau der Zelle, in der Jalloh 2005 verbrannte, sowie Bewegungsversuche. Dabei wurde eine Person auf einer Matratze in Originalgröße wie Jalloh an beiden Händen und Füßen fixiert. Der Versuch habe gezeigt, dass Jalloh weder den Bewegungsspielraum, noch andere Möglichkeiten hatte, die Matratze selbst anzuzünden, heißt es in einer Mitteilung der Initiative.