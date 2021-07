Die Norddeutschen Meisterschaften im Speedskating sind seit Samstag in Dessau los. An den Start sind um die 250 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer gegangen.

Das Team aus Dessau richtet die Veranstaltung an der Skatebahn am Paul-Greifzu-Stadion aus. Die TSG Aufbau Union holt regelmäßig Medaillen bei nationalen und internationalen Wettbewerben. An diesem Wochenende kämpfen sie unter anderem gegen Gera, Halle, Arnstadt, Celle, Erfurt und Meißen.