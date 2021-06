Stichwahl um Kuras-Nachfolge Robert Reck ist der neue Oberbürgermeister von Dessau-Roßlau

Nachdem es bei der Wahl zum Oberbürgermeister von Dessau-Roßlau am 6. Juni keinen Sieger gegeben hatte, musste am Sonntag in der Stichwahl die Entscheidung fallen. Klarer Gewinner und damit neues Stadt-Oberhaupt ist Robert Reck (parteilos). Der bisherige Beigeordnete für Wirtschaft, Kultur und Sport setzte sich deutlich gegen Eiko Adamek von der CDU durch.