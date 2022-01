17. Jahrestag Gedenken an den Feuertod von Oury Jalloh in Dessau

Zum Gedenken an den Tod von Oury Jalloh gibt es auch am Freitag wieder Demonstrationen. Der Asylbewerber war vor 17 Jahren in einer Dessauer Polizeizelle verbrannt. Im Vorfeld zündeten Unbekannte eine Matratze vor dem Justizzentrum in Halle – vorgeblich, um an den Jahrestag zu erinnern.