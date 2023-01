18. Todestag Oury-Jalloh-Gedenken: Demonstration in Dessau geplant

Hauptinhalt

In der Dessauer Innenstadt kommt es am Samstag zu Verkehrseinschräkungen. Grund ist eine Demonstration in Gedenken an den Asylbewerber Oury Jalloh, der vor 18 Jahren in einer Polizeizelle in Dessau ums Leben kam. Die Polizei ist am Samstag mit einem Großaufgebot im Einsatz.