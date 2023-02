Am 7. Januar 2005 war Oury Jalloh, ein Asylbewerber aus Sierra Leone, in Zelle fünf des Polizeireviers in Dessau-Roßlau im Feuer ums Leben gekommen. Die Todesumstände sind weiter nicht aufgeklärt – insbesondere die Frage, wie der Brand in der Zelle entstehen konnte, obwohl Jalloh mit Händen und Füßen an einer schwer entflammbaren Matratze gefesselt war. Aus juristischer Sicht, im März 2007 begann der erste Prozess, konnte bis zuletzt eine Selbstanzündung des 36-Jährigen nicht ausgeschlossen werden. Mehrere Initiativen zweifeln aber an dieser Darstellung und werfen Staatsanwaltschaft und Polizei Vertuschung vor. Sie sprechen von "Mord". Laut Obduktion hatte Jalloh schwere Verbrennungen.