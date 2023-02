Razak Minhel vom Multikulturellen Zentrum in Dessau-Roßlau sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, er respektiere das Urteil, sei aber enttäuscht. Denn damit sei klar, dass der rätselhafte Tod Jallohs nicht aufgeklärt werde. Jalloh sei nicht irgendwo auf der Straße gestorben, sondern an einem eigentlich sicheren Ort - im Dessauer Polizeirevier. Und das sei nicht hinnehmbar, so der Iraker. Deshalb werde es auch in Zukunft Demonstrationen in Dessau geben.