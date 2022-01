Die Omikron-Welle macht weiterhin umfangreiche PCR-Testungen erforderlich – am Klinikum Dessau, wenn neue Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus kommen.

Für eine halbe Million Euro hat das Klinikum bereits zu Beginn der Pandemie in einen modernen Testautomaten investiert, der bis zu 1.000 PCR-Tests am Tag auswerten kann.

CDU-Politiker Tobias Krull: Die Obergrenze der Testkapazitäten in Sachsen-Anhalt ist noch nicht erreicht.

Das Städtische Klinikum in Dessau zieht eine positive Bilanz zum Einsatz eines so genannten PCR-Testautomaten. Vor dem Hintergrund der Omikron-Welle, die aktuell eine immense Anzahl täglicher PCR-Tests in Deutschland erforderlich macht, hat sich das Klinikum damit unabhängig von privaten Laboren und den Kosten gemacht, die für die Auswertung der Tests benötigt werden.

Die Laborchefin des Klinikums, Prof. Dr. Sabine Westphal, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das städtische Klinikum müsse ohne den Automaten 50 bis 60 Euro pro PCR-Test bezahlen. Das geschehe mit dem Automaten in Eigenarbeit und für einen Bruchteil der Kosten. Bis eine Probe ausgewertet sei, dauere es drei Stunden. Am Vormittag werde die Probe gebracht, nach dem Mittag liege das Ergebnis vor. So etwas sei manuell dagegen nicht drin, sagt Westphal.



PCR-getestet würden alle neuen Patienten des Dessauer Klinikums. Aktuell kämen dabei 150 bis 200 Tests zusammen. Würde der Bedarf bestehen, eine Testmöglichkeit auch für andere anzubieten, werde man helfen, stellte Westphal in Aussicht. Am Tag seien 1.000 Tests zu schaffen.

Das Klinikum in Dessau hat bereits zu Beginn der Pandemie in den leistungsfähigen PCR-Testautomaten investiert. Bei einer Summe von rund 500.000 Euro hatte Laborchefin Westphal damals Bauchschmerzen, wie sie rückblickend sagt. Doch die Anschaffung habe sich längst bezahlt gemacht. Auch könne der Automat nach der Krise weiter genutzt werden, um Viren oder Bakterien nachzuweisen, zum Beispiel bei Influenza, bei Geschlechtskrankheiten oder Hepatitis.

Deutschlandweit PCR-Kapazitäten knapp, in Sachsen-Anhalt laut CDU noch Luft nach oben

In Sachsen-Anhalt sei die Obergrenze der Kapazitäten im Moment noch nicht erreicht – das sagte kürzlich Tobias Krull, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU im Landtag, dem MDR. Falls es doch dazu komme, dass der Punkt erreicht werde, müsse man im Zweifelsfall auch andere Länder für eine Zusammenarbeit anfragen, sagte Krull.