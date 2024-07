Selbsternannter "König von Deutschland" Berufungsverfahren: Peter Fitzek in Dessau-Roßlau vor Gericht

29. Juli 2024, 05:00 Uhr

Der selbsternannte "König von Deutschland" Peter Fitzek steht am Montag in Dessau-Roßlau vor Gericht. In dem Berufungsverfahren muss er sich wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten. In erster Instanz war er deswegen zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden.