Als krasser Außenseiter hat René Piechulek in diesem Jahr Sportgeschichte geschrieben. Mit seinem Pferd Torquator Tasso hat er im Oktober das berühmte Rennen "Prix de l'Arc de Triomphe" gewonnen. Dafür gab es ein Preisgeld von knapp drei Millionen Euro.

Die Pferdesportwelt war verblüfft: Jockey Piechulek war als 690:10-Außenseiter gestartete. Mit seinem Pferd Torquator Tasso holte er sich erst als dritter Deutscher überhaupt den Sieg beim Rennklassiker in Paris.

Jockey Piechulek mit seinem Pferd Torquator Tasso nach dem Sieg in Paris. Bildrechte: IMAGO / PanoramiC

Piechulek und sein Pferd Torquator Tasso werden von Marcel Weiß in Mülheim/Ruhr für das Gestüt Auenquelle der Familien Ellerbracke und Endres trainiert. Der Überraschungssieg in Paris hat dem Dessauer nicht nur viele Geld - rund 200.000 Euro des Preisgeldes gehen an den Jockey - sondern auch große Aufmerksamkeit beschert.