Pharmaunternehmen will mehr Impfstoff produzieren IDT Biologika in Dessau legt Grundstein für neues Produktionsgebäude

Das Pharmaunternehmen IDT Biologika aus Dessau-Tornau baut ein neues Produktionsgebäude. Es will auf den weltweit steigenden Bedarf an Impfstoffen reagieren. Das Unternehmen stellt unter anderem Impfstoff für Astrazeneca her.