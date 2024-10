Den Angaben nach stand die 37-jährige Frau mit ihren beiden 14 und vier Jahre alten Kindern an einer Straßenbahnhaltestelle. Dort sei sie mit dem 33-Jährigen in Streit geraten. Der Streit habe sich in eine nahegelegene Straße an einer Kindertagesstätte verlagert. Dort habe der Mann die Frau und ihren 14-jährigen Sohn geschlagen und mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht haben. Mutter und Sohn seien leicht verletzt worden.