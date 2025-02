Die Polizei setzt die Suche nach einer Person in der Elbe zwischen Wittenberg und Dessau fort. Wie die Polizeiinspektion Dessau MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mitteilte, wird die Wasserschutzpolizei im Rahmen ihrer normalen Streifentätigkeit die Augen offen halten.



Bereits am Wochenende liefen den Angaben zufolge umfangreiche Suchaktionen. Mehrere Boote und auch Hubschrauber seien im Einsatz gewesen. Die Suche sei jedoch erfolglos verlaufen. Sie musste demnach sowohl am Samstag als auch am Sonntag mit Einbruch der Dunkelheit unterbrochen werden.