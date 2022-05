Ohne Blaulicht Polizei Dessau versteigert Einsatzfahrzeuge

Zehn Polizei-Fahrzeuge werden am Dienstag in Dessau versteigert, darunter acht Autos sowie zwei Sonderfahrzeuge. Die Blaulicht-Anlagen sowie die Schriftzüge werden zur Auktion entfernt. Nach Angaben der Polizeiinspektion sind die Fahrzeuge in fahrbereitem oder bedingt fahrbereitem Zustand.