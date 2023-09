Die Polizei in Dessau-Roßlau warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Hintergrund ist eine am Montag erstattete Anzeige. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 61-jährige Mann im Internet eine Wohnungsanzeige gefunden und den vermeintlichen Vermieter per E-Mail kontaktiert. Dieser habe ihn aufgefordert, vor einer Besichtigung die ausgewiesene Kaution und eine Monatsmiete zu überweisen.