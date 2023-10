Nach mehreren gesprengten Fahrkarten-Automaten sind vier junge Männer am Landgericht Dessau verurteilt worden. Nach Angaben des Gerichts haben sie Anfang des Jahres auf den Bahnhöfen in Stumsdorf, Weißand-Gölzau, Jeber-Bergfrieden und in Arensdorf bei Köthen die Fahrkarten-Automaten gesprengt.