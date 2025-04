Zu dem Vorfall kam es in der Nacht zum 27. Oktober 2024 in Roßlau. Der Mann und die Frau sollen laut Staatsanwaltschaft unter Alkohol- und Drogeneinfluss heftig gestritten haben. Als die Frau mit ihrem Auto wegfahren wollte, habe sich der Mann auf die Motorhaube gesetzt, um sie aufzuhalten. Doch sie soll stark beschleunigt und etwa 45 Meter zurückgelegt haben, wobei der Mann unter das Fahrzeug geriet und mitgeschleift wurde.

Nach Angaben der Ermittler hielt die Frau daraufhin kurz an und stieg aus. Dann soll sie erneut losgefahren sein und den Mann, der noch unter dem Fahrzeug eingeklemmt war, weitere sieben Meter rückwärts mitgeschleift haben. Der 44-Jährige erstickte laut Rechtsmedizin an einer Thoraxkompression, also an einem Zusammendrücken des Brustkorbs. Er starb noch vor Ort.