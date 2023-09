Mit der Verlesung der Anklageschrift hat am Landgericht Dessau am Dienstag der Prozess gegen einen 59-jährigen Mann begonnen. Ihm wird Kindesmissbrauch in mehr als 700 Fällen vorgeworfen. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat der Angeklagte zum Prozessauftakt einige wenige Taten eingeräumt.